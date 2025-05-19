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Ertan Yıldız itiraflarında neler anlattı?

Ertan Yıldız itiraflarında neler anlattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 13:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu. Yıldız'a baskı iddiaları peş peşe geldi. Vekaleti olmayan avukatlar Ertan Yıldız'ı neden defalarca ziyaret etti? A Haber ekibinden Mehmet Karataş detayları aktardı.
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Ertan Yıldız itiraflarında neler anlattı?
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