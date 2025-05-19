19 Mayıs 2025, Pazartesi
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Ertan Yıldız itiraflarında neler anlattı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu. Yıldız'a baskı iddiaları peş peşe geldi. Vekaleti olmayan avukatlar Ertan Yıldız'ı neden defalarca ziyaret etti? A Haber ekibinden Mehmet Karataş detayları aktardı.