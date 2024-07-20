Ersin Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde önemli mesaj: Türk dünyasının ayrılmaz parçasıyız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan "Türklüğün onur ve şerefini çiğnetmedik" ifadelerini kullandı.