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Ersin Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde önemli mesaj: Türk dünyasının ayrılmaz parçasıyız

Ersin Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde önemli mesaj: Türk dünyasının ayrılmaz parçasıyız

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 11:19
Güncelleme:20.07.2024 11:19
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan "Türklüğün onur ve şerefini çiğnetmedik" ifadelerini kullandı.
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