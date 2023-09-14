Ermenistan'dan Putin kararı! Mahkeme Putin'in tutuklanmasının önündeki engeli kaldırdı

Ermenistan'dan bir kez daha Rusya'nın tepkisini çekecek bir adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Putin'in ülkeye ayak basması halinde tutuklanmasına olanak sağlayan Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan'ın açıklamalarının detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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