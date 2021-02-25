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Ermenistan'da darbe girişimi! Perde arkasında neler oluyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2021 12:04
Güncelleme:25.02.2021 12:40
Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep istedi. Bu açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir darbe girişimi yaşandığını söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırdı. Peki Ermenistan'da neler oluyor? Darbeyi kim yapmaya kalktı? Paşinyan’ı kim indirmeye çalışıyor? A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Gazeteci Agil Alesger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı  Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu değerlendirdi.
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