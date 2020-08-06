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Ermenistan'a gözdağı! Hedefler tam isabet vuruldu...

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Giriş: 06.08.2020 18:13
Güncelleme:06.08.2020 18:18
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da kara ve hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor." paylaşımında bulundu.

Videoda, ATAK helikopterlerinin hedefleri imha ettiği görüntülere de yer verildi.

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