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Ermenistan yaşlıları cepheye çağırmaya başladı

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Giriş: 16.10.2020 17:38
Güncelleme:16.10.2020 19:07
Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'ın yaşlıları cepheye almaya başladığı ortaya çıktı. Askeri kaçan, paralı teröristleri telef olan Ermenistan, son çare olarak yaşlılara sarıldı.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan karşısında aciz duruma düştü. Azerbaycan'ın köylerini tek tek geri almasını durduramayan Ermenistan önce terör gruplarıyla anlaştı, şimdi de yaşlıları cepheye sürmeye başladı.

SON ÇARESİ YAŞLILAR

Takviye asker arayışına giren Ermenistan'a Orta Doğu'dan getirilen teröristler de yetmedi.

Ermenistan askerleri cepheden kaçarken, hükümet terör örgütlerinden militan getirmişti. Azerbaycan karşısında Ermenistan'ın tüm kozları bozguna uğrarken, son çare olarak yaşıları cepheye çağırdıkları ortaya çıktı.

Ermenistan yaşlıları cepheye çağırmaya başladı
Ermenistan yaşlıları cepheye çağırmaya başladı
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