27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ermenistan topçuları saldırdı! Gazeteciler son anda kurtuldu

Ermenistan topçuları saldırdı! Gazeteciler son anda kurtuldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2020 13:20
Güncelleme:27.09.2020 13:25
Son dakika haberi... Azerbaycan’da Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ekibi Ermeni topçularının hedefi oldu. Art arda gerçekleşen top atışlarından AA ekibi, yanında bulunan TRT ekibi ile birlikte son anda kaçarak kurtuldu.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan AA ekibini de hedef aldı.

AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.

100 METRE YAKINA MERMİ DÜŞTÜ

Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.

Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Ermenistan topçuları saldırdı!
Ermenistan topçuları saldırdı!
Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik
"Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik"
Azerbaycan'a alçak saldırı
Azerbaycan'a alçak saldırı
Can Azerbaycan'ın yanındayız
Can Azerbaycan'ın yanındayız
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi!
Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi!
Ermenistan'ın saldırısının arka planı ne?
Ermenistan'ın saldırısının arka planı ne?
Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır
Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır
Ermenistan 6 Azeri köyünü vurdu
Ermenistan 6 Azeri köyünü vurdu
Saldırının arkasında hangi güçler var?
Saldırının arkasında hangi güçler var?
Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı
Çapa Tıp Fakültesi'nde skandal olay!
Çapa Tıp Fakültesi'nde skandal olay!
Daha Fazla Video Göster