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Ermenistan insanı ateşkesi 3. kez ihlal etti!

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Giriş: 26.10.2020 08:28
Güncelleme:26.10.2020 08:28
Son dakika hadberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saat 08.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermeni Silahlı Kuvvetleri varılan anlaşmayı bir kez daha ihlal ettiğini bildirdi. Son dakika haberine göre, ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi. 17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti. Son dakika gelişmesiyle ilgili detayları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerine ve Terter ilindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu bildirdi.

TERTER'E TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİLER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe girmişti.

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