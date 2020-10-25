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Ermenistan Dışişleri Bakanı'na CNN'de soğuk duş! Zor anlar yaşadı verecek cevap bulamadı

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Giriş: 25.10.2020 13:53
Güncelleme:25.10.2020 14:10
İşgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda ecel terleri döktü. Gazeteci Christiane Amanpour’un BM Güvenlik Konseyi kararları ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ırkçı söylemlerini hatırlatması üzerine Mnatsakanyan söyleyecek bir şey bulamayınca ortaya bu görüntü çıktı.

Azerbaycan savaş meydanında düşman kuvvetleri yerle bir ederken, Emrenistan Türk sivillere gece vakti saldırması dünyanın tepkisini çekti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e konuştu.

Gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı. Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak gazeteci Christiane Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı.

Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı. Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan

"SİZİN POLİTİKANIZ BU MUDUR?"

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, 'Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?' dedi.

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