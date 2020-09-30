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Ermeniler Paris'te PKK'lı teröristler ile birlikte gösteri düzenledi

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Giriş: 30.09.2020 00:20
Güncelleme:30.09.2020 00:38
Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivilleri alçakca öldürmesini görmezden gelen Ermeni vatandaşlar, Paris sokaklarında PKK'lı teröristler ile birlikte gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN KARŞITI SLOGAN ATTILAR

Fransa'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.

İki grup sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A MÜDAHALE ÇAĞRISI

Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı.

Öte yandan Azerbaycan Büyükelçiliği binasına "Karabağ Azerbaycandır", "Ermenistan saldırıları dursun" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Ermeniler Paris'te PKK'lı teröristler ile gösteri düzenledi
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