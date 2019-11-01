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01.11.2019

Ermeni çetelerin katliam geçmişi!

Tarih, belge ve yaşanmışlıklar sözde Ermeni soykırımını yalanlıyor. Peki, tarihin derinliklerine indiğimizde gerçekler ne diyor? 18.yüzyılda Ermeni çetelerinin yaptığı katliamlar Doğu Anadolu'yla sınırlı kalmadı. Türkiye'nin her platformda defalarca dile getirdiği arşivleri açalım çağrısıysa her zaman yanıtsız kaldı.

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