Ermeni çeteleri binlerce kişiyi katletti! Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu A Haber'de anlattı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullandı ancak tarihçe gerçek katliamı Ermeni çetelerin yaptığını söylüyor. Ermeni çeteleri Alaca köyünde 278 kişiyi öldürdü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı. Kürkçüoğlu, Mesele artık bir tarih meselesi olmaktan çıkıp siyasi bir mesele olmuştur. Bizim kültürümüzde kesinlikle soykırım söz konusu değil. Joe Biden tarih de bilmiyor." dedi. İşte tarihte çetelerinin yaptığı katliamlar...

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