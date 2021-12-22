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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler: Ölmüş ağlayanı yok

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Giriş: 22.12.2021 22:56
Güncelleme:22.12.2021 22:56
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 9 kişi kalan Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak iki puan daha kaybetti. Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe takımı ölmüş ağlayanı yok. Seyirci ağlıyor da yazık o seyirciye. Mesut Özil'e bir de baston verelim, ben de yapardım Mesut'un yaptığını. Böyle bir futbol var mı?" ifadelerini kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...
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