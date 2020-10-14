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Erkan Tan'dan "Işıklar yanıyor" mesajı paylaşan AYM üyesi Engin Yıldırım'a tepki: Elektrikçi misin sen?
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının dışarıdan çekilmiş fotoğrafını “Işıklar yanıyor.” diye paylaşması büyük tepkilere neden oldu. Darbe çağrışımı olan “Işıklar yanıyor” ifadesi CHP’den destek görürken vatandaşlar ve siyaset dünyasından sert tepkiler geldi. A Haber spikeri Erkan Tan’da canlı yayında bu sözlere sert çıktı. Erkan Tan, “sen elektrikçi misin? Işık evleriyle bir ilgin mi var.” İfadelerini kullandı.