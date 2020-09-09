Erkan Tan: Türkiye’ye yönelik planların bozulmasını istemiyorlar

A Haber spikeri Erkan Tan Türkiye üzerinde oynanan oyunların arka planını değerlendirdi. Tan, Türkiye’de petrol aranmamasını ve Suriye sınırlarından çıkılmasını isteyenlerin olduğunu belirterek, “Türkiye’ye yönelik planların bozulmasını istemiyorlar” ifadesinde bulundu.

Erkan Tan "İstiyorlar ki; Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol arama… Suriye'den çık... Türkiye'de ve dünyada olan bitenler ile ilgili Batı'nın, azılı düşmanlarımızın uzantılarına ses çıkarma, hatta onlara iyi davran. Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına yönelik planları bozma. Biz Suriye'nin kuzeydoğusunda bir Siyonist Yahudi devletçiği kuracağız, senden de toprak kopartmak istiyoruz, buna da ses çıkarma; bunları yaparsan uluslararası ilişkilerde yalnız kalmazsın." dedi.