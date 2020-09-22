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Erkan Tan: Müslümanlar, Erdoğan’ın etrafında kenetlenmezse kabus dolu günler başlar

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Giriş: 22.09.2020 12:22
Güncelleme:22.09.2020 12:30
A Haber spikeri Erkan Tan, 28 Şubat'ın mimarlarından Kemal Alemdaroğlu'nun "Başörtüsü yasağı için pişman değilim" sözlerini yorumladı. İslam düşmanlarının hala aramızda bulunduğunu belirterek, “Müslümanlar, Erdoğan’ın etrafında kenetlenmekten vazgeçerlerse kabus dolu günler başlar” dedi.

Erkan Tan, "Beyni yanmış bunların. 'Karşımda böyle oturuyorsanız, daha sonra oturamayabilirsiniz' diyor. Kin, öfke ve nefretlerinde boğuluyorlar. Üniversitelerden içeri almadıkları başörtülü hanımefendiler şimdi her yerdeler. Konu başka! Başörtüsü maskesiyle İslam'dan nefret ediyorlar. 'Türkiye Türklükten uzaklaşıyor' diyor; Türk ve İslam hep bir ve beraberdi. İslam'dan ve Müslüman'dan nefret edenler hala var; kurumları var, dernekleri var, vakıfları var… Bir gecede bu ifade ettikleri sapkın görüşleri hayata geçirmeye devam edebilirler. Tek fark Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'dır. Onun dışındaki bütün kurumlar, dernekler ve vakıflar faaldir. İslam ve Müslümanlık düşmanları korkunç bir kin, öfke ve nefretle aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Eğer Müslümanlar birlik ve beraberliklerini kaybederse, parçalanıp bölünürse ve Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmekten vazgeçerlerse bir gecede kabus dolu günler başlar." ifadelerini kullandı.

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