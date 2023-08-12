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Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

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Giriş: 12.08.2023 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayında Macaristan, Hindistan ve ABD’ye gidecek. Erdoğan'ın yoğun dış temaslarının ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
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