10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Erdoğan'ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü
Bugün 10 Ağustos 2022... Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yılı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan halk tarafından seçildi ve görev süresi 7 yıldan 5 yıla indirildi. 8 yılın dünyaya ve Türkiye siyasetine etkileri ne? Gazeteci Bülent Erandaç ve Taceddin Kutay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.