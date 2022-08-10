Erdoğan'ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

Bugün 10 Ağustos 2022... Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yılı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan halk tarafından seçildi ve görev süresi 7 yıldan 5 yıla indirildi. 8 yılın dünyaya ve Türkiye siyasetine etkileri ne? Gazeteci Bülent Erandaç ve Taceddin Kutay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN