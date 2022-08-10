Erdoğan’ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

12 PARTİYİ BİR ARAYA GETİRDİLER

Gazeteci Bülent Erandaç: Cumhurbaşkanımızın ustalık ve şu anda küresel liderliğiyle başkanlık modelinin 21. yüzyılın bir modeli olarak ne kadar önemli faktörler içerdiğini stratejik açıdan analiz etmeliyiz. Türk devleti Türk milleti aziz milletimiz Ağustos ayını çok sever.

Cumhurbaşkanımız da 10 Ağustos 2014'te karşısında 12 partiyi bir araya getirdiler başkan seçtirmemek için derin ABD ve Avrupa'nın birçok planları devreye girdi bunların üzerinden geçerek 10 Ağustos'ta Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu çok önemli.