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Haberler Galeri Erdoğan'ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

Erdoğan'ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

Bugün 10 Ağustos 2022... Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yılı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan halk tarafından seçildi ve görev süresi 7 yıldan 5 yıla indirildi. 8 yılın dünyaya ve Türkiye siyasetine etkileri ne? Gazeteci Bülent Erandaç ve Taceddin Kutay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.08.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:31
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Erdoğan’ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

8 yıl önce bugün 10 Ağustos 2014'te Türkiye'de yeni dönem başladı. Recep Tayyip Erdoğan halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erdoğan’ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

Peki 10 Ağustos 2014'ten bugüne neler değişti? 8 yılın dünyaya ve Türkiye siyasetine etkileri ne?

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Erdoğan’ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

Gazeteci Bülent Erandaç ve Taceddin Kutay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Erdoğan’ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

12 PARTİYİ BİR ARAYA GETİRDİLER

Gazeteci Bülent Erandaç: Cumhurbaşkanımızın ustalık ve şu anda küresel liderliğiyle başkanlık modelinin 21. yüzyılın bir modeli olarak ne kadar önemli faktörler içerdiğini stratejik açıdan analiz etmeliyiz. Türk devleti Türk milleti aziz milletimiz Ağustos ayını çok sever.

Cumhurbaşkanımız da 10 Ağustos 2014'te karşısında 12 partiyi bir araya getirdiler başkan seçtirmemek için derin ABD ve Avrupa'nın birçok planları devreye girdi bunların üzerinden geçerek 10 Ağustos'ta Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu çok önemli.

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Erdoğan’ın küresel liderliğiyle Türkiye parlayan bir yıldız oldu! Tarihe geçecek: Yeni bir kurucu | 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü

Bugün şu anda 8 yılını tamamlamış durumda. 8 yılda Sayın Erdoğan ustalık döneminden küresel liderlik pozisyonuna gelmiştir. Bugün etrafımızda yeni bir dünya kurulurken yeni dünya ile ilgili jeopolitik haritalar yeniden oluşturulurken dünyada çok öne çıkmış 4 liderden birisidir.