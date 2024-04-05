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Erdoğan'ın baba ocağı “AK Parti” dedi! Güneysu'da halk yüzde 71,40 ile Rıfat Özer’i seçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 15:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde halk yüzde 71,40 oy oranıyla AK Parti adayı Rıfat Özer’i  tercih etti. İşte tüm detaylar…
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