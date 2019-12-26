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26.12.2019

Erdoğan'dan 'Libya'ya asker gidecek mi?' sorusuna canlı yayında net yanıt: Davet edildiğimiz yere gideriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Kardeş Libya halkının yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz' diyen Başkan Erdoğan, 'Libya'ya Türk askeri gidecek mi?' sorusuna da canlı yayında "Davet edildiğimiz yere gideriz" diyerek noktayı koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu

"DAVET EDİLDİĞİMİZ YERE GİDERİZ"

Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz. Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu."

"MECLİS AÇILIR AÇILMAZ LİBYA TEZKERESİNİ SUNACAĞIZ"

Libya'ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclise sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz." diye konuştu.

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