Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yalan söyleme dürüst ol doğru konuş! |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Arifye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili asılsız iddialarına sert yanıt verdi. "Kemal efendinin konuşup bulduğu Arifiye'deki tank palet fabrikası olayında, orası tamir bakım atelyesiydi, bitmiş tükenmiş bir konumda. Üç firma ihalesine girdi. Sözleşmesinde oraya 50 milyon dolar yatırım yapılacak. Ortak kim BMC'nin yüzde 50 ortağı olan Katar'la. Sattınız diyor, ne satması! Yalan söyleme dürüst ol, doğru konuş. Buranın işletme noktasında 25 yıllığına BMC'ye kiralandı." diyerek tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Arifeye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili asılsız iddialarına A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın işte o açıklamaları;

Leopark tanklarının devamlı Kemal efendinin konuşup bulduğu Arifiye'deki tank palet fabrikası olayında, orası tamir bakım atelyesiydi, bitmiş tükenmiş bir konumda. Üç firma ihalesine girdi. Sözleşmesinde oraya 50 milyon dolar yatırım yapılacak. Ortak kim BMC'nin yüzde 50 ortağı olan Katar'la. Sattınız diyor, ne satması! Yalan söyleme dürüst ol, doğru konuş. Buranın işletme noktasında 25 yıllığına BMC'ye kiralandı. Satış yok ama adamda yalan bol. Şu anda orada Leopar tanklarının tamir, bakımı yapıldığı gibi kendimize ait yine aynı şeyler var. Mesela fırtına obüsleri burada üretiliyor, yine yalan.

BURADAKİ ALAN SADECE KİRALAMADIR

Oranın alan olarak satılmaya kalksa 20 milyar dolar değeri var diyor. Öyle bir müşteri bulsa da gereğini yapalım. Herhalde emlakçılar falan buna yardım yapmadılar. Buradaki alan sadece kiralamadır ve bu kiralamayla da BMC üç firma arasından çıkıp kiralamıştır.