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03.02.2020

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Üçü sivil beşi asker sekiz kişi şehit oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı ortak basın toplantısında rejimin İdlib'de yaptığı hain saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Üçü sivil beşi asker sekiz kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil karşı cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere bunları gerekenleri yapıyoruz gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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