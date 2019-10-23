Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün tarihi bir zirveye imza attı. Suriye’nin geleceğini ve Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren kararların alındığı toplantıda Türkiye ile Rusya arasında mutabakata varıldı. Türkiye burada büyük bir diplomasi zaferi elde etti. Peki, Soçi mutabakatı ve ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından bundan sonra ne olacak? 150 saatin sonunda süreç nasıl işleyecek? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak zirveden çıkan kararları ve 150 saatlik sürecin sonunda ne olacağına ilişkin bilgileri açıkladı.



