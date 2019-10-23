23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.10.2019

Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün tarihi bir zirveye imza attı. Suriye’nin geleceğini ve Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren kararların alındığı toplantıda Türkiye ile Rusya arasında mutabakata varıldı. Türkiye burada büyük bir diplomasi zaferi elde etti. Peki, Soçi mutabakatı ve ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından bundan sonra ne olacak? 150 saatin sonunda süreç nasıl işleyecek? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak zirveden çıkan kararları ve 150 saatlik sürecin sonunda ne olacağına ilişkin bilgileri açıkladı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

150 saatin sonunda ne olacak?
150 saatin sonunda ne olacak?
Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’
Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’
MSB duyurdu: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır
MSB duyurdu: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır
Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması
Fatih Portakal'ın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama
Fatih Portakal'ın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama
Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür
"Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür"
İşte harita üzerinde Rusya ile anlaşmaya varılan Suriye mutabakatı
İşte harita üzerinde Rusya ile anlaşmaya varılan Suriye mutabakatı
Rusya ile Suriye mutabakatı! İşte o 10 madde...
Rusya ile Suriye mutabakatı! İşte o 10 madde...
Putin ile tarihi zirve sonrası Erdoğan duyurdu: 150 saat sonra...
Putin ile tarihi zirve sonrası Erdoğan duyurdu: 150 saat sonra...
Putin: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz
Putin: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz
ABD basınından YPG iddiası: Çekildiler!
ABD basınından YPG iddiası: Çekildiler!
Daha Fazla Video Göster