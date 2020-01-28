Erdoğan: Hafter Kaddafi'ye ihanet edip ABD'ye kaçmış bir isimdir |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Libya'da ateşkese uyamuyaman Hafter'e sert tepki göstedi ve "Her şeyden önce Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir. Bu kişi, Kaddafi döneminde Kaddafi'ye de ihanet etmiş, Kaddafi'nin yanından kaçıp ABD'ye sığınmıştı" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"HAFTER PARALI ASKERDİR, KADDAFİ'YE DE İHANET ETMİŞTİ"

Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği - Tunus'a- gelmedi. Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasından saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner. BMGK'nın tanıdığı Sarrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

Her şeyden önce Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir. Bu kişi, Kaddafi döneminde Kaddafi'ye de ihanet etmiş, Kaddafi'nin yanından kaçıp ABD'ye sığınmıştır. Yıllarca ABD'de yaşamış birisidir. Şimdi de burada Abu Dabi yönetiminin vermiş olduğu parasal kaynakla bütün silah, araç, gereç, her şeyi Abdu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır.

Sarrac BMGK'nın tanıdığı bir lider, bir siyasetçi konumundadır. BMGK'nin tanıdığı bir liderle, dünyada uluslararası camiada kimsenin tanımadığı bir kişiyi yan yana koyabilir miyiz? Mümkün değil. Hafter denilen kişiye de bu noktada konumunu belirleyip oturtmak lazım. Onun resmi ne Libya'da ne uluslararası camiada hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur.