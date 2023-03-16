Erbakan’ın yol arkadaşlarından Başkan Erdoğan'a destek! A Haber'de değerlendirdi: Seçime kadar bu daha da artacak

“73 Selamet Kuşağı Akıncıları” Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tam desteğini açıkladı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, "Seçime kadar bu daha da artacak. Saadet Partisi tabanından ciddi manada Cumhur İttifakı’na yönelik destekler artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

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