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Erbakan’ın yol arkadaşlarından Başkan Erdoğan'a destek! A Haber'de değerlendirdi: Seçime kadar bu daha da artacak

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 12:59
“73 Selamet Kuşağı Akıncıları” Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tam desteğini açıkladı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, "Seçime kadar bu daha da artacak. Saadet Partisi tabanından ciddi manada Cumhur İttifakı’na yönelik destekler artarak sürecek." ifadelerini kullandı.
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