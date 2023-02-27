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Enver Aysever'den Meral Akşener'e salvolar

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Giriş: 27.02.2023 18:33
Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı açıklamalara tepki gösteren CHP yandaşı Enver Aysever, "Seçim ne zaman 14 Mayıs. "Adayınız var mı?" yok. "Partiler olarak nasıl örgütlü bir hareket içerisinde olacaksınız, adayınızı nasıl anlatacaksınız, duyuracaksınız, bir hazırlığınız var mı?" yok." dedi.
Aysever’den Akşener’e salvolar
Aysever'den Akşener'e salvolar
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