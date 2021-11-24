24 Kasım 2021, Çarşamba
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Enver Altaylı davasında gerekçeli karar açıklandı!
FETÖ terör örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski MİT'çi Enver Altaylı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Enver Altaylı'nın devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile paylaştığına dikkat çekildi.