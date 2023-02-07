Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber'e konuştu: "Allah devletimizden razı olsun"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan deprem çok sayıda ilde büyük yıkıma neden olurken 10 ilde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Devlet bölgede seferber olurken, saatler sonra enkaz altından mucize kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra enkaz altında çıkartılan vatandaş "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.