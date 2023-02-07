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Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber'e konuştu: "Allah devletimizden razı olsun"

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Giriş: 07.02.2023 00:01
Güncelleme:07.02.2023 00:08
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan deprem çok sayıda ilde büyük yıkıma neden olurken 10 ilde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Devlet bölgede seferber olurken, saatler sonra enkaz altından mucize kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra enkaz altında çıkartılan vatandaş "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber’e konuştu
Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber'e konuştu
A Haber mucizeyi görüntüledi
A Haber mucizeyi görüntüledi
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