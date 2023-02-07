07 Şubat 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber'e konuştu: "Allah devletimizden razı olsun"
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan deprem çok sayıda ilde büyük yıkıma neden olurken 10 ilde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Devlet bölgede seferber olurken, saatler sonra enkaz altından mucize kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra enkaz altında çıkartılan vatandaş "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.