Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıtladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşüşün önüne geçmek için doğum izinlerinin artırılmasından esnek ve uzaktan çalışmaya kadar gibi birçok alternatif üzerinde çalıştıklarını söyledi, "kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. " dedi. Göktaş, "Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

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