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Engelli öğretmen atamasında detaylar netleşti

Engelli öğretmen atamasında detaylar netleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 13:09
Güncelleme:03.02.2025 13:09
Geçtiğimiz günlerde Turkuvaz Medya Dijital'de A Haber, Sabah ve Takvim'in ortak konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmenlerle ilgili atama müjdesi vermişti. Bakan Tekin'in ilk kez Turkuvaz Medya Youtube kanalında açıkladığı müjdenin detaylarını Başkan Erdoğan bugün (3 Şubat) duyurdu. Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde 1381 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu.
Engelli öğretmen atamasında detaylar netleşti
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