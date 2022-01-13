ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde. Enflasyon verisi FED'in faiz kararını nasıl etkileyecek? Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Soydal, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soydal, "FED ortada bir yerde duruyor. Belirsizlik dururken agresif bir şekilde daraltması belli baz dezavantajlar oluşturacağı için ilk başta geçici enflasyon deyimine sığındı. Ama baktı ki kalıcı ve yukarı yönlü hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu sefer varlık alımlarını azaltma yoluna gitti fakat bu etkileyici olmadı. Asıl önemli olan faiz artırımı. Onu da Mart ayından itibaren 3 kere yapacağını söyledi ama son toplantıda 4’e çıkarabileceğini söyledi." dedi.

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