Enerjide Türkiye vizyonu: Bakan Fidan’dan “HUB” mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'e özel röportaj verdi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar da bulunan Fidan, "Bütün bu enerji kaynaklarını kendi üzerinden bir merkez (hub) olarak alıp hem kendi kullanımına hem de dünyanın hizmetine sunma konusundaki vizyonun ne kadar haklı olduğu aslında burada ortaya çıktı. Bu konuda çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızda o kadar net bir vizyon ve irade var ki; çoğu zaman gerçekleşmeyen işler, bizim muhataplarımızın yetersizliklerinden, karar alamayışlarından ya da diğer imkânsızlıklardan veya gecikmelerden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.