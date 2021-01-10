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Endonezya'da uçak kazası! Son dakika gelişmelerini A Haber'de anlattı
Endonezya'da Cakarta-pontianak seferini yapan boeing 737 tipi bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir sonra denize düştü. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kazaya ilişkin son detayları, Endonezya'da bulunan iş insanı Fahmi Rangamurti aktardı.
Endonezya'da Cakarta-pontianak seferini yapan boeing 737 tipi bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir sonra denize düştü. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kazaya ilişkin son detayları, Endonezya'da bulunan iş insanı Fahmi Rangamurti aktardı.