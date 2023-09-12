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En eski Türk yapısı Kale Mescit! Urartular’dan kalma Erzurum Kalesi

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Giriş: 12.09.2023 09:05
Erzurum Kalesi’nin geçmişi 5. yüzyıla dayanıyor. 12. yüzyılda Saltuklular dönemi ile İslam’ın bayrağı dikilen kale, Erzurum'daki en eski Türk yapılarını da içinde barındırıyor. İşte binlerce yıllık tarihiyle Erzurum Kalesi.
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