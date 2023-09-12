En eski Türk yapısı Kale Mescit! Urartular’dan kalma Erzurum Kalesi

Erzurum Kalesi’nin geçmişi 5. yüzyıla dayanıyor. 12. yüzyılda Saltuklular dönemi ile İslam’ın bayrağı dikilen kale, Erzurum'daki en eski Türk yapılarını da içinde barındırıyor. İşte binlerce yıllık tarihiyle Erzurum Kalesi.

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