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En düşük memur maaşında son kulisler! A Haber ekranlarında tahmini oran...

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Giriş: 29.08.2023 21:34
Memur zammının açıklanmasına artık çok kısa bir süre kalırken zam oranının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor. Memurlar hakem kurulunun kararını beklerken olası zam oranları A Haber ekranlarında yorumlandı. Peki en düşük memur zammı ne kadar olacak? Hakem kurulu kararını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...
En düşük memur maaşında son kulisler
En düşük memur maaşında son kulisler
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