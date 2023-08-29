En düşük memur maaşında son kulisler! A Haber ekranlarında tahmini oran...

Memur zammının açıklanmasına artık çok kısa bir süre kalırken zam oranının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor. Memurlar hakem kurulunun kararını beklerken olası zam oranları A Haber ekranlarında yorumlandı. Peki en düşük memur zammı ne kadar olacak? Hakem kurulu kararını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...