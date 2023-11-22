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En az değer kaybı için hangi altın alınmalı? Has altın alırken dikkat

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 13:54
Gram altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altın, yatırımcısına her durumda kazandırıyor. Yatırımcılar acaba hangi altını alırsa satışta daha az değer kaybı yaşar? Merak edilen sorunun cevabını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan kuyumcu Nasri Amcalar verdi.
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