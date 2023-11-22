En az değer kaybı için hangi altın alınmalı? Has altın alırken dikkat

Gram altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altın, yatırımcısına her durumda kazandırıyor. Yatırımcılar acaba hangi altını alırsa satışta daha az değer kaybı yaşar? Merak edilen sorunun cevabını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan kuyumcu Nasri Amcalar verdi.

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