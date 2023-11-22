22 Kasım 2023, Çarşamba
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En az değer kaybı için hangi altın alınmalı? Has altın alırken dikkat
Gram altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altın, yatırımcısına her durumda kazandırıyor. Yatırımcılar acaba hangi altını alırsa satışta daha az değer kaybı yaşar? Merak edilen sorunun cevabını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan kuyumcu Nasri Amcalar verdi.