CHP koridorlarında neler konuşuluyor! Özel'in tehditler ve parti içinde yönetim krizi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi ile Özgür Özel Köksal'a tehditler savurdu. Özel’in skandal tehdide imza atması, parti içindeki konsolidasyon çabası olarak yorumlanırken; belediye başkanları ve milletvekilleri arasındaki ‘duygusal kopuş’ ve ‘yönetim krizi’ iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Özellikle Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal üzerinden dönen tartışmalar ve Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekillerinin ‘arınma’ çağrıları, CHP koridorlarında tansiyonu zirveye taşıdı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş son detayları aktardı.