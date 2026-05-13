Trump-Şi görüşmesinde kritik pazarlık iddiası! ABD Tayvan'ı gözden çıkarabilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8,5 yıl aranın ardından Pekin'e gerçekleştirdiği zirvede Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile bir araya gelecek. Dünyanın gözü iki liderin yapacağı kritik zirveye çevrilirken The Guardian gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yer alan haberde Trump'ın Hürmüz Boğazı sorununda Çin'den yardım isteyeceği ve savaşın zararından kurtulmak için Tayvan'ı koz olarak kullanacağı öne sürüldü. Söz konusu analizde avantajın Jinping'in elinde olduğu vurgulanırken "ABD Tayvan'ı İran için feda edecek mi?" sorusu gündeme taşındı. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, ABD'nin Tayvan ile ticari anlaşmalarına dikkat çekerek söz konusu ihtimalin oldukça zor olduğunu belirtti.