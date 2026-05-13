CHP'li Özel'in Burcu Köksal'a yönelik tehditlerinin perde arkası: Siyaset yapma şansı kalmadı

CHP’de Burcu Köksal üzerinden başlayan kriz, parti içindeki derin çatlağı gün yüzüne çıkardı. Kulislerde “tasfiye” iddiaları konuşulurken, muhalif vekillerin basına kapalı toplantılar yaptığı ve “arınma” çağrısı yaptığı öne sürüldü. Parti yönetimine yönelik “tehdit dili”, “hakaret siyaseti” ve “baskı” eleştirileri gündem olurken, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçen belediyeler üzerinden de yönetim sert sözlerle hedef alındı. Özgür Özel'in AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'a yönelik tehditleri tepki çekti. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya dair çarpıcı yorumlarda bulundu.