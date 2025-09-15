15 Eylül 2025, Pazartesi

Emmy ödül törenine Gazze damga vurdu! Ünlüler İsrail'in soykırımına sessiz kalmadı

Giriş: 15.09.2025 17:46
Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak bilinen 77. Emmy Ödül Töreni’ne Gazze’deki soykırıma karşı verilen mesajlar damga vurdu. Ünlüler sahnede ve kırmızı halıda İsrail’e tepkilerini dile getirdi. Ödül alan Yahudi aktris Hannah Einbinder’in sahnede “Filistin’e özgürlük” demesi ise geceye damgasını vurdu.
