Emmy ödül törenine Gazze damga vurdu! Ünlüler İsrail’in soykırımına sessiz kalmadı

Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak bilinen 77. Emmy Ödül Töreni’ne Gazze’deki soykırıma karşı verilen mesajlar damga vurdu. Ünlüler sahnede ve kırmızı halıda İsrail’e tepkilerini dile getirdi. Ödül alan Yahudi aktris Hannah Einbinder’in sahnede “Filistin’e özgürlük” demesi ise geceye damgasını vurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN