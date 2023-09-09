Emine Erdoğan G20’de lider eşleriyle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılar G20 liderler zirvesi kapsamında lider eşleri ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret ettik. Bitki özelliklerinin araştırıldığı merkezde, mahsul verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bitkiler hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN