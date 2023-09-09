09 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emine Erdoğan G20’de lider eşleriyle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılar G20 liderler zirvesi kapsamında lider eşleri ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret ettik. Bitki özelliklerinin araştırıldığı merkezde, mahsul verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bitkiler hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.