Bakan Uraloğlu'ndan Siirt'e ulaşım müjdesi! Havalimanı kapasitesi 250 bine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın açılışında kente yönelik ulaşım yatırımlarını açıkladı. 2002'den bu yana Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 63 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, yenilenen terminalle havalimanının yolcu kapasitesinin 100 binden 250 bine çıkarıldığını söyledi. Uraloğlu ayrıca 34 kilometrelik Siirt-Kurtalan Demir Yolu Projesi ile Siirt'in ulusal demir yolu ağına bağlanacağını duyurdu.