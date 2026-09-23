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İzmir Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 9 kişi gözaltında!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 9 kişi gözaltında!

İzmir’in Menderes ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediyeye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan ile kuyumcuların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiaları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

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