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Emeklilere yapılan yüzde 49,25 zam TBMM'den geçti! Süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 19:06
Milyonlarca emekliye bu yılbaşında yapılan zam miktarı yüzde 49,25 olarak yeniden düzenlenirken AK Parti zamma ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yapılacak artış TBMM'de de kabul edilirken Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak. İşte detaylar...
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