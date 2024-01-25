25 Ocak 2024, Perşembe
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Emeklilere yapılan yüzde 49,25 zam TBMM'den geçti! Süreç nasıl işleyecek?
Milyonlarca emekliye bu yılbaşında yapılan zam miktarı yüzde 49,25 olarak yeniden düzenlenirken AK Parti zamma ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yapılacak artış TBMM'de de kabul edilirken Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak. İşte detaylar...