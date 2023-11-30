30 Kasım 2023, Perşembe
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Elon Musk'tan İsrail ziyareti açıklaması! Tehditlere küfürlü yanıt
Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail ziyaretinin ardından olay yaratan açıklamalarda bulundu. Yaptığı paylaşımları "antisemitik" bulanlara da yanıt veren Musk, "Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa s… gitsin" ifadelerini kullandı.