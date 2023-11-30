Elon Musk'tan İsrail ziyareti açıklaması! Tehditlere küfürlü yanıt

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail ziyaretinin ardından olay yaratan açıklamalarda bulundu. Yaptığı paylaşımları "antisemitik" bulanlara da yanıt veren Musk, "Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa s… gitsin" ifadelerini kullandı.

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