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Elon Musk Yahudi lobisine boyun mu eğdi? Musk neden İsrail’e gitti?

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 17:30
TESLA ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'un katil İsrail'i ziyareti sırasında servis edilen "boş beşik" görüntüsünün manipülasyon içerdiği ortaya çıktı. Peki, İsrail'deki boş beşik olayı nedir? Musk neden İsrail'e gitti? İşte detaylar...
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