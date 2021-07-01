01 Temmuz 2021, Perşembe
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Elmalı davasında yeni detaylar! Merve Akman silahlı yağma suçundan sabıkalı
Antalya'da 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşe cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan anne ile üvey babanın tahliyesi infiale neden olmuştu. İşte o suçlamaların hedefindeki anne Merve Akman'ın "silahlı yağma" suçundan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Elmalı davası ile ilgil ison gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.