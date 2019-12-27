27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.12.2019

Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali Çetin Oktay Kaldırım A Haber canlı yayınında açıkladı |Video sondakika haberi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 10.02'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. A Haber canlı yayınında yaşanan son depremle ilgili bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, can ve mal kaybı olmadığının ifade etti. Binlerce öğrencinin merakla beklediği "Elazığ'da okullar tatil edildi mi?" sorusuna da yanıt verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz
Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz
Yerli otomobilinin bilinmeyen yönleri...
Yerli otomobilinin bilinmeyen yönleri...
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk denizci A Haber'e konuştu
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk denizci A Haber'e konuştu
İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü
İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü
2020 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte detaylar
2020 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte detaylar
Bakan Selçuk asgari ücret zam oranını açıkladı! İşte o rakam
Bakan Selçuk asgari ücret zam oranını açıkladı! İşte o rakam
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Kanal İstanbul için yeni animasyon filmi yayınladı
Kanal İstanbul için yeni animasyon filmi yayınladı
Kanal İstanbul Türkiye için neden önemli?
Kanal İstanbul Türkiye için neden önemli?
Adana'daki sel felaketi hakkında açıklama
Adana'daki sel felaketi hakkında açıklama
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster