Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali Çetin Oktay Kaldırım A Haber canlı yayınında açıkladı |Video sondakika haberi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 10.02'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. A Haber canlı yayınında yaşanan son depremle ilgili bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, can ve mal kaybı olmadığının ifade etti. Binlerce öğrencinin merakla beklediği "Elazığ'da okullar tatil edildi mi?" sorusuna da yanıt verdi.