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25.01.2020

Elazığ'da enkazdan yeni bir mucize çıktı!

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazdan saatler sonra yeni bir mucize çıktı.  Önce  2,5 yaşındaki Buse Nur'u enkazdan kurtaran Jandarma ekipleri ardından küçük Buse'nin annesine de ulaştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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